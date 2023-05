Nouvelle campagne de SOS Villages d'Enfants : un enfant sur 25 grandit seul en Belgique

SOS Villages d'Enfants lance une campagne en solidarité avec les enfants en Belgique qui doivent grandir sans le soutien de leurs parents. L'ONG estime qu'il s'agit d'un enfant sur 25 en Belgique, soit presque 100.000 enfants, indique-t-elle lundi dans le cadre de la Journée internationale de la famille.

Des super-héros malgré eux

"Ces enfants font face à la négligence, à la violence et à la maltraitance. Trop souvent, leurs histoires ne sont pas écoutées, voire pas crues. Ils doivent souvent assumer beaucoup trop de responsabilités pour leur jeune âge. Ils sont en quelque sorte des héros sans le vouloir. Des super-héros malgré eux", souligne SOS Villages d'Enfants.

L'ONG a un triple objectif à travers cette campagne: rendre visible la dure réalité d'un enfant sur 25 en Belgique; faire évoluer le regard que la société porte sur ces mineurs d'âge "d'enfants à problèmes" vers "super-héros malgré eux"; et faire sentir aux enfants que ce qu'ils traversent est "une injustice", car leurs histoires restent encore "trop souvent non entendues ou non crues". "Une reconnaissance est tellement importante pour ces enfants", insiste l'organisation.

Les enfants qui grandissent sans les soins et l'amour d'une famille peuvent être plus exposés à la violence, à la négligence et à la pauvreté, fait aussi savoir SOS Villages d'Enfants. Si pour l'ONG cela concerne un enfant sur 25 en Belgique, c'est le cas pour un enfant sur 10 dans le monde, soit 220 millions d'enfants.