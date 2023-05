Nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté dans les parcs bruxellois

Avec le retour des beaux jours, Bruxelles Environnement relance, avec le soutien de l'organisme Fost Plus, sa campagne de sensibilisation à la propreté dans les parcs de la région bruxelloise, #Wearepark.brussels, dont c'est la troisième édition.

En 2022, plus de 460 tonnes de déchets ont été collectés dans les parcs régionaux et envoyées à l'incinérateur. Cette quantité a baissé de 7,5% par rapport à 2021, mais "il y a encore beaucoup à faire", souligne Bruxelles Environnement dans un communiqué. "Raison pour laquelle cette campagne, qui invite chacun à jeter ses déchets dans une poubelle ou chez lui, si les endroits prévus sont pleins, est relancée. Objectif: garder des parcs propres et agréables à vivre toute l'année."

Bruxelles Environnement déplore le fait que les déchets "oubliés" qui ne sont pas jetés à la poubelle ont des conséquences négatives sur l'environnement, les usagers des parcs et le personnel d'entretien. Un seul mégot jeté à terre peut, par exemple, polluer jusqu'à 500 litres d'eau, rappelle-t-on.

La campagne de sensibilisation sera appuyée par des affiches et des vidéos illustrant des situations du quotidien mais aussi par des animations dans les parcs bruxellois.

Les amendes en cas d'abandon de déchets peuvent atteindre 350 euros.