Nouvelle campagne de prévention contre les IST : vacances, j’oublie tout… Mais pas le préservatif

Selon la Plateforme Prévention Sida, il faut une association de différentes stratégies de prévention qui puissent convenir à chacun.

Le premier des garde-fous, il n’y a pas de secret, c’est le préservatif. Qu’il soit interne, externe ou encore sous forme de carré de latex, il reste le moyen le plus sûr de se prémunir face aux IST.

L’autre piste conseillée par les professionnels du secteur, c’est le dépistage. L’infectiologue Agnès Libois, directrice d’une clinique spécialisée dans le dépistage des IST, le souligne : "Ces infections peuvent être tout à fait asymptomatiques, donc sans aucune manifestation clinique. D’où l’importance de faire un dépistage. Pour le VIH il est très important de faire un test si on a eu des relations non protégées avec une personne qui est potentiellement à risque d’être porteur. C’est la première IST où il faut absolument faire des tests. L’autre, c’est la syphilis qu’on croyait vraiment en voie de disparition, jusque dans les années 2000, mais dont on a une recrudescence de cas. Donc il est important de se faire tester. Il y a également les hépatites B et C. Quant aux infections à gonocoque et chlamydia, elles sont surtout embêtantes pour la femme qui risque, à terme, d’être stérile si elle n’est pas soignée."

Plus tôt le dépistage est effectué, plus vite vous aurez un traitement et une guérison. Une fois qu'on est guéri, la chaîne de la transmission est cassée et vous ne pourrez plus transmettre l’IST à vos partenaires ou à votre partenaire. La médecin enchaîne : "On a des délais pour le dépistage. Par exemple, pour la gono-chlamydia, la prise de sang doit se faire deux semaines à partir de la relation. Pour les tests VIH et syphilis, c’est six semaines après la relation."

Troisième piste de prévention évoquée par nos experts, les traitements utilisés comme moyens de prévention, notamment par rapport au VIH. Trésors Kouadio évoque la PrEP : "C’est la prophylaxie pré-exposition. Les personnes n’ont pas encore pris de risque, mais elles savent qu’elles vont en prendre et nous leur donnons un traitement pour que, lors d’un rapport sexuel non protégé, si elles rentrent en contact avec le virus du VIH, elles ne se contaminent pas."

En contrepoint de la PrEP, l’autre traitement est le TPE, le traitement post-exposition. Lorsque vous pensez avoir pris un risque, il y a la possibilité dans les 60 heures après cette relation à risque, d’être mis sous traitement contre le VIH pendant 28 jours.