Nouvelle campagne d’affichage sur nos route : « Nature maîtrisée, vies sauvées ! »

La SOFICO, Société Wallonne de financement complémentaire des Infrastructures, nous communique que ces nouvelles affiches seront visibles tout le mois d’octobre sur les 300 panneaux qui bordent les autoroutes et les principales nationales de Wallonie.

En Belgique la végétation est souvent très présente le long de nos (auto)routes. Les usagers aperçoivent régulièrement des équipes occupées à entretenir ces espaces verts. Cela provoque parfois des ralentissements mais ces entretiens sont nécessaires et se font toute l’année (hors période de nidification), sur base d’inspections et de conseils d’experts. Leur travail repose sur le principe de la gestion raisonnée et durable de notre patrimoine paysager alliant les enjeux environnementaux, l’équilibre des coûts de gestion, le confort et la sécurité des usagers et des agents.