Nouvelle campagne Calvin Klein : un homme transgenre enceint

C’est une campagne qui dit clairement son nom : "Aujourd’hui, pour soutenir les femmes et les mères du monde entier, nous mettons en lumière les réalités des nouvelles familles ".

Après l’émoji d’Apple, voici une version réelle : Roberto Bete et Erika Fernandes, célèbre couple brésilien trans, sont sur le point d’être parents du petit Noah, et c’est Roberto, femme devenue homme mais en capacité de gestation, qui porte l’enfant de sa femme, homme devenu femme. Et pour illustrer la photo, ce message : "Nous pouvons nous reproduire biologiquement ou par le cœur… notre place est d’aimer et d’être aimé".

En jouant sur la mode des genres, la marque s’assurait la viralité sur les réseaux sociaux. Et bingo, ça n’a pas raté : la campagne a fait grimper les vues, les likes et aussi les critiques. Pendant que beaucoup se réjouissaient de ce shooting, la marque augmentait encore son capital sympathie, d’autres déclaraient ne plus jamais consommer du Calvin Klein, le tout agrémenté de commentaires transphobes.

Tout le monde n’est, semble-t-il, toujours pas prêt à ouvrir le champ du modèle familial traditionnel pour laisser la place à de nouveaux, pourtant bien réels. Il n’empêche que le label américain n’a pas rétropédalé et a, au contraire, enfoncé le clou : "Nous souhaitons que cette plate-forme soit un environnement inclusif et respectueux de l’individualisme et de l’expression de soi. Chez Calvin Klein, nous tolérons tout sauf l’intolérance. Tout commentaire intolérant sera supprimé, et tout compte émettant des déclarations haineuses pourra être bloqué".

Depuis cette campagne, le petit Noah Fernandes Bete est né, ce 10 mai, et ses parents sont fous de joie.

Déjà en 2020, la marque avait lancé sa campagne #proudinmycalvins pour célébrer tous les visages LGBT et encourager s'affirmer. Les enseignes sont aujourd'hui nombreuses à sortir une collection spéciale arc-en-ciel à l’occasion de la Pride.

