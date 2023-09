Nouvelle campagne anti-fraude au TEC Liège-Verviers

Le TEC vient de lancer une campagne de lutte contre la fraude, c’est-à-dire contre les personnes qui empruntent les bus sans valider un titre de transport. Des contrôleurs, assistés de la police, ciblent des points d’arrêt et y contrôlent toutes les personnes présentes dans les bus qui y passent. Une opération qui va durer plusieurs semaines car la fraude est en augmentation.

En une heure, lundi, à l’arrêt Hocheporte à Liège, dans chacun des six bus contrôlés se trouvait au moins un fraudeur. En réalité, ils sont nombreux : " On est entre 5 et 10 pc de fraude lors des contrôles. En tout cas on sent un effet post-covid et le fait que certains clients ont du mal à reprendre les bonnes habitudes de validation à bord ", précise Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers.

Cette fois-ci, les contrôles se sont faits dans le calme. Ce n’est pas toujours le cas : " Ce n’est pas toujours très calme. Dernièrement on a eu le cas où il n’y avait qu’une personne dans le bus et on a quand même dû faire appel à la police. Il y a de moins en moins de personnes qui se trouvent en possession de leur identité sur eux. Ils n’ont rien à nous présenter ; ils ne sont pas identifiables et ils essaient surtout d’éviter de prendre une amende donc ils nous donnent de faux noms ", détaille Laurent, encadrant des vérificateurs de titres de transport. Sans papier d’identité, c’est la police qui est appelée afin de réaliser l’identification.

Quant aux fraudeurs pris en défaut, ils se sont montrés plutôt compréhensifs : " Je suis complètement en tort. Je ne valide pas toujours mais j’essaie de faire le nécessaire pour éviter ce genre de problème ", affirme Tim. " En tant qu’étudiante, c’est compliqué. On n’a pas toujours l’argent, mais ça se passe toujours de manière courtoise ", complète Jacqueline.