Nouvelle bande-annonce phénoménale pour "Avatar : La Voie de l’Eau"

Le film de James Cameron sortira le 14 décembre au cinéma.

C’est incontestablement un des événements de cette fin d’année : le deuxième épisode de la saga "Avatar" se révèle dans une nouvelle bande-annonce. Celle-ci appuie encore plus l’importance du milieu marin dans l’intrigue ainsi que le travail effectué en amont pour le rendu aquatique. Alors que le premier trailer ramenait l’imagerie de Pandora avec une ambiance plus évocatrice, cette bande-annonce semble jouer sur l’opposition entre le bleu apaisant de l’eau et la couleur plus rougeâtre des affrontements au sein du récit. Est-ce que cette "Voie de l’Eau" saura autant créer l’événement que le premier film, sorti il y a bientôt 13 ans ? Il faudra attendre le 14 décembre pour en connaître la réponse sur grand écran. Néanmoins, on peut espérer que ce retour attendu de James Cameron se fasse avec une certaine poésie guerrière au vu de ces alléchantes nouvelles images…

Deux nouveaux volets de la saga sont d'ores et déjà annoncés pour 2024 et 2026.