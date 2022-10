Nouvelle baisse en septembre du nombre de chômeurs complets indemnisés en Wallonie

La diminution du nombre de chômeurs complets indemnisés (demandeurs d’emploi demandeurs d’allocations) se poursuit depuis 19 mois, avec une baisse de 3,3% en septembre (soit 4133 personnes) par rapport à l’année passée, selon les chiffres publiés mardi par le Forem.

Cependant, le nombre de jeunes qui s’inscrivent au Forem à la sortie des études afin de bénéficier de l’accompagnement des conseillers a augmenté de 7077 personnes à un an d’écart (+18,6%). "Cette envolée des chiffres est probablement due au fait que de nombreux jeunes qui auraient dû être en fin de parcours l’année passée ont décidé de prolonger leurs études à cause de la crise sanitaire", commente l’office wallon.

A ces deux catégories s’ajoutent 24.799 demandeurs d’emploi inscrits obligatoirement et 24.200 demandeurs d’emploi inscrits librement, pour un total de 214.646 demandeurs d’emploi inoccupés. Par conséquent, le taux de la demande d’emploi en Wallonie s’établit à 13,4%.

"Entre la fin des mois de septembre 2021 et septembre 2022, les demandeurs d’emploi inoccupés âgés de 50 ans et plus connaissent encore une légère baisse d’effectifs (- 0,5%), tandis que le nombre de personnes de moins de 25 ans augmente (+ 10,2%), ainsi que pour celles âgées de 30 à moins de 40 ans (+ 9,8%) et de 25 à moins de 30 ans (+ 9,4%)", précise encore le Forem.