Nouvelle avancée importante pour la reconstruction du pont de Prayon à Trooz

C’est un pont particulièrement important pour les habitants de Trooz, dans la vallée de la Vesdre, qui est en train de franchir une nouvelle étape dans sa reconstruction. Le pont avait été démoli lors des inondations de juillet 2021. Depuis ce vendredi matin, des ouvriers et deux énormes grues se préparent à poser d’imposantes poutres métalliques qui constitueront l’assise du nouveau pont.

Sur la première partie de pont, une énorme poutre métallique prête à être soulevée et posée sur les deux berges. Sur chacune de celles-ci, une grue : "On a deux grues d’un peu plus de 100 tonnes de part et d’autre, et on fait ce qu’on appelle un duo lift, donc on lève les poutres avec les deux grues. On va poser ces poutres métalliques qui vont permettre ensuite de couler une dalle béton pour enfin pouvoir remettre la circulation à double sens, ainsi que pour les vélos. À partir de lundi, les voitures pourront passer sur le pont à sens alterné et on espère qu’un peu avant la fin de l’année on pourra redonner la circulation complète sur le pont ", détaille Didier Michielssen, chef de projet.

Le pont a aussi été revu par rapport à celui d’origine puisqu’il ne comprendra plus de pile centrale, un obstacle de moins pour l’écoulement de l’eau en cas de crue.