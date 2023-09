Nouvelle avancée dans le chantier du pont de Prayon sur la N61 à Trooz

Concrètement, les travaux se concentreront sur la deuxième moitié du pont. L’étape du bétonnage débutera le vendredi 8 septembre et le pont restera fermé au trafic durant trois jours consécutifs pour permettre la pose et la prise du béton. Le trafic sera dévié en amont du pont sur chaque rive et l’itinéraire de déviation sera fléché par les équipes du SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI). En venant de Verviers, il faudra emprunter le Rys de Mosbeux. Et pour les usagers en provenance de Chaudfontaine, la déviation les fera passer par la Rue Noirivaux. Les habitants des alentours du pont de Prayon ainsi que les commerçants ont tous reçu un toutes-boîtes les avertissant de cette nouvelle phase du chantier.

Si tout se déroule comme prévu et que les conditions météorologiques sont favorables, le chantier devrait être terminé cet automne. Au total, ces importants travaux auront coûté plus de 2,5 millions d’euros et auront été financés par le Plan de Relance de la Wallonie (PRW) pour la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées. Une fois entièrement réparé, le pont de Prayon permettra d’améliorer la mobilité des usagers et de reconnecter les riverains grâce à des temps de trajet plus courts.