Nouvelle avancée dans la fusion nucléaire : une quantité d’énergie record générée par des chercheurs européens

Prochaine étape : ITER

Un des grands enjeux de la fusion nucléaire est en effet d’être capable de maintenir une telle réaction stable dans le temps. Récemment, la Chine avait aussi réussi à battre un record, et tenir 17 minutes à 70 millions de degrés. Un exploit impossible à reproduire au sein du Joint European Torus, d’où la construction d’un nouveau JET : ITER, une machine à fusion issue de la coopération de sept nations (Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis). Le programme comprend la construction d’un tokamak (chambre où se déroule la fusion) dix fois plus grand que les versions actuelles. En construction depuis 2014 à Cadarache, dans le sud-est de la France, il devrait rentrer en service dès 2025.

"Cette campagne expérimentale sur le JET a été mise en place par le consortium EUROfusion pour préparer de manière optimale le démarrage d’ITER. Des résultats très importants ont été obtenus sur les processus physiques qui joueront un rôle dans ITER, ce qui permet également de préparer la prochaine génération de chercheurs dans le domaine de la fusion." détaille Volker Naulin, chef du département scientifique d’EUROfusion.

Et, dans un avenir plus ou moins proche, être capable de construire des réacteurs commerciaux qui pourront injecter de l'électricité dans les réseaux. "L’expérience opérationnelle que nous avons acquise dans des conditions réalistes nous rend très confiants pour la prochaine phase d’expérimentation d’ITER et d’EU DEMO, un réacteur commercial européen dont les plans sont en cours d’élaboration et qui, pour la première fois, fournira de l’électricité issue de la fusion au réseau" précise Tony Donné.