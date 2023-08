Nouvelle arrivée à Anderlecht : le défenseur suédois Ludwig Augustinsson débarque en prêt

L'international suédois Ludwig Augustinsson, 29 ans, évoluera cette saison sous les couleurs d'Anderlecht, a officialisé le RSCA ce mercredi. Le back gauche du FC Séville, qui était déjà allé voir ailleurs la saison passée (à Aston Villa puis à Majorque), débarque en prêt.

Après s'être révélé à Copenhague et au Werder Brême, Ludwig Augustinsson a fait le grand saut vers la Liga en rejoignant Séville en 2021. Malgré une première saison encourageante (27 apparitions au total), il n'a pas réussi à conserver sa place dans l'effectif sévillan en 2022-2023 et a été successivement prêté à Aston Villa puis Majorque.

Le défenseur de 29 ans, qui compte 51 apparitions en équipe nationale (il a disputé la Coupe du monde 2018 et l'Euro 2020), n'a plus joué avec la Suède depuis le 24 mars dernier et une défaite 0-3 face aux Diables Rouges (triplé de Romelu Lukaku).

"Ludwig Augustinsson est un arrière gauche qui a joué dans presque tous les grands championnats, dévoile Jesper Fredberg, le CEO Sports du Sporting, sur le site officiel du club. Il aura un impact immédiat sur le terrain, mais il pourra aussi utiliser son expérience en dehors du terrain pour aider les jeunes talents comme Moussa N'Diaye dans leur développement."