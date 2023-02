Nouvelle application à Namur : une caisse virtuelle pour les comités des fêtes

L’application est encore en phase de test, c’est une version Beta comme on le nomme dans le jargon. Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore présentes mais en l’état, il s’agit d’un programme dans lequel il est possible de créer une caisse. Dans celle-ci, on ajoute des produits comme un verre d’alcool ou un soda, on choisit un prix, et même la couleur du ticket, qui sera, lui, bien réel.

La personne responsable de la caisse peut alors encoder la commande tout en encaissant l’argent. Il est même possible de payer par Bancontact avec le boîtier adéquat.