Nouvelle année importante pour l’enseignement francophone, du maternel au supérieur

Les régents et instituteurs seront formés en 4 ans dès la prochaine rentrée

En tout cas, c’est ce qui est prévu et cela passe notamment par une collaboration entre les hautes écoles et les universités. Mais une interrogation est d’ores et déjà présente : comment sera perçu ce changement en termes d’inscription dans les études pédagogiques en septembre prochain ? Sachant notamment que jusqu’à présent, il n’est pas prévu de revaloriser financièrement les étudiants qui sortiront en 2027 après quatre années d’études… faute de moyens financiers à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour Annick Castiaux, la rectrice de l’Université de Namur, il faut revaloriser la profession d’enseignant et donc évidemment la formation mais, pour elle, " derrière, sans revalorisation sociétale et financière, on risque de voir des étudiants se détourner de la formation des enseignants car le parcours est plus long et peut-être plus difficile. On est déjà en pénurie d’enseignants et on ne peut l’accentuer car c’est notre société qui est alors en danger."