Nouvelle analyse demandée sur l’impact environnemental de l’extension du zoning de Weyler-Hondelange

Le ministre wallon de l’aménagement du territoire, Willy Borsus demande une analyse de l’extension du zoning de Weyler-Hondelange au Pôle Environnement du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) de Wallonie. Jusqu’à présent, le CESE n’a pas rendu d’avis définitif sur le projet.

Pour rappel, l’extension du zoning de Weyler-Hondelange, qui est dans les cartons depuis près d’une décennie, rencontre une vive opposition, même si l’ampleur du projet a été largement revue à la baisse. La première étape de la mise en enquête publique de la révision du plan de secteur s’est soldée par une importante participation citoyenne marquant son opposition au projet, une pétition de 3500 signatures remise au Parlement de Wallonie et des avis défavorables des Conseils Communaux d’Arlon et de Messancy.

L’analyse du Pôle Environnement de Wallonie doit permettre au ministre Willy Borsus de trancher sur la suite à donner à cet épineux dossier. Actuellement, le cabinet du ministre déclare "qu’à ce stade et à la lumière des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et des différentes remarques et observations formulées lors de l’enquête publique, une position claire et définitive sur la suite à apporter concernant le projet de révision du plan de secteur ne peut raisonnablement être fournie".

Les projets de l’intercommunale Idelux sont, ces dernières années, de plus en plus souvent la cible de critiques, principalement sur leurs répercussions environnementales.