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Ukraine - Україна

Нова військова допомога Бельгії Україні | Nouvelle aide militaire belge à l'Ukraine

il y a 32 minutesTemps de lecture1 min
Par Belga

Уряд Бельгії має прийняти рішення про надання Україні нової військової допомоги на 12 мільйонів євро. Міноборони Бельгії вже поставило в Україну обладнання на 45 мільйонів євро.

Бельгія надішле великокаліберні кулемети та боєприпаси на суму 12 мільйонів євро. Також буде надіслано зимове спорядження, шоломи, запасне спорядження, прилади зору. На початку 2023 року ми поставимо машини швидкої допомоги та медичні евакуаційні машини. "Ми також беремо участь у навчальній місії, запланованій Європейським Союзом. Ми залишаємось доступними для морського або наземного розмінування, для чого ми вже провели навчання. Але також для іншої підготовки, як-от навчання снайперів з допомогою нашого спецназу. Ми очікують рішень ЄС, обіцяних на кінець вересня.Ми також вітаємо 45 поранених і тяжкохворих людей", – сказав міністр оборони Людивін Дедондер.

 

Nouvelle aide militaire belge à l'Ukraine

Le gouvernement belge devrait décider d'octroyer une nouvelle aide militaire de 12 millions d'euros à l'Ukraine. La Défense belge a déjà livré pour 45 millions d'euros de matériel à l'Ukraine. La Belgique va envoyer des mitrailleuses lourdes et des munitions pour un montant de 12 millions d'euros. Nous enverrons aussi du matériel pour l'hiver, des casques, du matériel de rechange, des équipements de vision. Début 2023, nous livrerons des ambulances et des camions d'évacuation médicale.   "Nous sommes aussi partie prenante dans la mission d'entraînement prévue par l'Union européenne. Nous restons disponibles pour le déminage maritime ou terrestre, pour lesquels nous avons déjà assuré des entraînements. Mais aussi pour d'autres formations, comme celle de snipers via nos forces spéciales. Nous attendons les décisions de l'UE, promises pour la fin septembre. Nous accueillons également 45 blessés de guerre et des personnes gravement malades" a précisé la Ministre de la Défense Ludivine Dedonder.  

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