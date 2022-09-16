Нова військова допомога Бельгії Україні | Nouvelle aide militaire belge à l'Ukraine

Уряд Бельгії має прийняти рішення про надання Україні нової військової допомоги на 12 мільйонів євро. Міноборони Бельгії вже поставило в Україну обладнання на 45 мільйонів євро.

Бельгія надішле великокаліберні кулемети та боєприпаси на суму 12 мільйонів євро. Також буде надіслано зимове спорядження, шоломи, запасне спорядження, прилади зору. На початку 2023 року ми поставимо машини швидкої допомоги та медичні евакуаційні машини. "Ми також беремо участь у навчальній місії, запланованій Європейським Союзом. Ми залишаємось доступними для морського або наземного розмінування, для чого ми вже провели навчання. Але також для іншої підготовки, як-от навчання снайперів з допомогою нашого спецназу. Ми очікують рішень ЄС, обіцяних на кінець вересня.Ми також вітаємо 45 поранених і тяжкохворих людей", – сказав міністр оборони Людивін Дедондер.