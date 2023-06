Nouvelle action des médecins généralistes wallons ce mercredi, le système de garde en cause

Les praticiens revendiquent le maintien d’un tri de qualité via le numéro de garde 1733 destiné à l’aide médicale non urgente et, notamment, un retour au tri sélectif en "nuit profonde" entre 23h00 et 08h00 du matin.

Ce tri devrait concerner tous les appels et il ne devrait pas y avoir de postes médicaux de garde (PMG) ouverts sans tri préalable, demandent les médecins. Ils exigent aussi l’arrêt de "l’ingérence du fédéral dans l’organisation des PMG" et qu’il ne leur soit pas imposé la présence de deux médecins généralistes dans ces postes ouverts la nuit complète, ni celle d’un médecin généraliste à partir de 18h00. "Si c’est pour nous faire travailler deux fois plus souvent pour des gardes qui n’ont pas de sens, cela quadruple la pénibilité", met en garde Guy Delrée.

Il déplore la conception d’un "système consumériste de soins jour et nuit", tout en précisant que ses pairs ne rejettent pas tout en bloc : "Pour les soins palliatifs, les maisons de repos, les personnes grabataires, cela a du sens", précise-t-il.

Les docteurs se disent inquiets alors qu'"une surcharge lors des gardes de nuit entraîne une fatigue telle chez le médecin qu’il pourrait offrir une moins bonne qualité de soins en journée". Une pétition est en cours de réalisation pour être déposée à la Chambre des représentants.