Nouvelle action ce mardi du secteur des titres services

Le secteur des titres-services mènera une nouvelle action ce mardi matin auprès d’une société du secteur implantée en province de Liège. Le lieu est tenu secret mais l’action devrait être spectaculaire puisque des canons à mousse seront utilisés. L’objectif : aboutir à un accord sectoriel comprenant une augmentation de salaire.

" Dans tous les secteurs, tous les deux ans, on négocie un accord sectoriel qui vise des améliorations des conditions de travail et de revenus. Le secteur des titres services est le dernier qui n’a pas encore signé d’accord parce que la fédération patronale met un frein à une bonne négociation. Nous sommes donc devant une porte close, donc nous avons décidé de secouer un peu le cocotier et donc on fait des actions un peu partout dans le pays, en front commun ", explique Marc Delvenne, secrétaire régional à la CSC alimentation et services.

" L’idée, c’est de nettoyer un peu le secteur et on veut leur montrer que les millions d’euros de bénéfices qu’ils font, avec l’argent public, une grande partie devrait être reversée aux travailleurs du secteur qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Ce qu’on réclame, c’est une augmentation de salaire de 0,4 pc et une augmentation du remboursement des frais de déplacement, comme dans tous les autres secteurs ", conclut-il.