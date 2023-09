Nouvel incendie cette nuit dans une école de Charleroi : le Parquet confirme l'absence actuelle de lien avec ceux de la nuit précédente

Cette fois-ci, c’est l’école de l’Alliance, une école du réseau libre située à Monceau sur Sambre qui a été victime d'un sinistre.

Cela fait donc le cinquième incendie dans une école avec les quatre autres incendies survenus hier, déjà dans des établissements scolaires carolos. Des établissements où l’on avait alors retrouvé des tags anti EVRAS gravés sur les façades. EVRAS, du nom de ces deux heures par an désormais obligatoires en 6ème primaire et 4ème secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, portant sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Ce jeudi matin, la police nous confirme l'origine criminelle du sinistre de cette nuit mais le parquet de Charleroi a confirmé ce matin l'absence actuelle de lien entre l'incendie ayant touché durant la nuit de mercredi à jeudi l'école de l'Alliance de Monceau-sur-Sambre (Charleroi) et les quatre incendies criminels ayant touché des écoles communales la nuit précédente.

"À ce stade, il n'y a pas de lien établi entre les différents incendies puisqu'il n'y avait pas de tag et qu'il ne s'agit pas d'une école communale. La suite de l'enquête permettra de déterminer un possible lien ou non", a conclu l'autorité judiciaire.

Les dégâts sont importants mais localisés

Concernant l'ampleur des dégâts, ils sont importants mais vraisemblablement localisés, explique Laurent Van Doren, le chef de corps de la police de Charleroi. "Les dégâts sont importants au niveau des locaux de chaufferie (...) Par contre, les équipes me disent qu’a priori, les classes seraient opérationnelles pour accueillir les enfants ce matin."

La direction de l'école n'a, pour sa part, pas encore réagi. Au vu de ces nouveaux événements, la police a en tout cas déjà annoncé maintenir sa surveillance accrue à Charleroi pour la nuit prochaine.