Nouvel extrait de l’album de Cat Stevens qui sort dans un mois

" La seule façon de vivre en paix est de se débarrasser de la plupart d’entre eux. Pas tous, peut-être. Mais la plupart…", a expliqué Yusuf à propos du message de la chanson. Quant au titre lui-même, inspiré par la musique Americana et les Traveling Wilburys, le chanteur a ajouté : "J’aime aborder différents genres, 'All Nights…' m’a semblé naturellement né pour cela – mais il aurait facilement pu finir ailleurs !".

King of a Land, sur lequel Yusuf a passé la majeure partie de la décennie à travailler, sortira le 16 juin. Plus tard dans le mois, il fera aussi ses débuts à Glastonbury, quelques semaines avant son 75e anniversaire.

"La paix est mon premier et mon dernier arrêt", a déclaré l’auteur-compositeur-interprète au magazine Rolling Stone à propos de ce nouvel album. "Beaucoup de mes chansons illustrent la recherche d’un état spirituel où l’on peut échapper au conflit. La paix est un état d’existence qui englobe tout et qui a des dimensions extérieures et intérieures. L’absence de besoins matériels apporte une certaine forme de paix, mais l’état intérieur n’est pas atteint par des choses matérielles. Le baromètre du moi intérieur est le cœur. Beaucoup de gens appellent le manque de paix intérieure "stress mental", alors que l’origine de ce mal est un cœur qui a perdu son foyer spirituel. J’ai eu la chance de chercher au bon endroit".

En février dernier, pour fêter son arrivée chez Dark Horse Records, le label créé par George Harrison en 1974, Cat Stevens avait décidé de reprendre le titre " Here comes the sun " des Beatles.