Nouvel exploit du Club Bruges qui s’offre le scalp de l’Atlético et signe un incroyable 9/9 en Ligue des Champions!

Mais où s’arrêtera le Club Bruges ? ! Après une écrasante victoire sur la pelouse des Dragons (0-4) lors de leur dernière sortie européenne, les Blauw en Zwart ont cette fois pris le meilleur sur l’Atlético Madrid d’Axel Witsel et Yannick Carrasco dans un stade Jan Breydel surchauffé (2-0). Déjà buteur à Porto, Kamal Sowah a remis le couvert ce mardi pour inscrire le premier but des siens en première période (36'). Ferran Jutglà, une nouvelle fois injouable, s’est chargé de faire le break (62'). Les Gazelles brugeoises, sur un nuage, signent un incroyable 9/9 en Ligue des Champions et caracolent en tête du groupe B à mi-parcours avec neuf points.