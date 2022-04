Nouvel épisode de pluie de sable du Sahara : comment bien protéger et nettoyer sa voiture ?

Alors qu’une nouvelle tempête de sable du Sahara est annoncée en Europe dans les prochains jours, il convient de prendre ses précautions pour protéger sa voiture des dangers de ces résidus abrasifs qui peuvent attaquer sa carrosserie et ses vitres.

Il n’y a pas de secret, le meilleur moyen de protéger sa voiture (ou sa moto) face à ce type de pluie de sable, c’est bien évidemment de la mettre à l’abri pour quelques jours dans un parking souterrain ou dans un garage. Si ce n’est pas possible, il convient alors de la protéger tout en la laissant dehors. La meilleure chose à faire est alors de l’emballer dans une housse de protection le temps que la tempête passe.

Les plus bricoleurs opteront quant à eux peut-être pour un garage en kit, en bois ou en acier, facilement démontable. Enfin, il est toujours possible de protéger son pare-brise et les fenêtres de son véhicule avec des morceaux de carton ou des couvertures.