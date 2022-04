Nouvel épisode de "Meurtre à…" cette fois à Granville

Cette ville, fortifiée par les Anglais au 15e siècle, regorge de beaux endroits. On peut y découvrir ses petites rues pittoresques, ses maisons de caractère, sans oublier le haut de la ville surplombé par des remparts. Granville est aussi connue pour son carnaval, l’un des plus grands de France. Un autre centre d’intérêt est la maison d’enfance du couturier Christian Dior et son jardin de plus d’un hectare. Granville, c’est aussi l’occasion de faire des randonnées, des promenades à vélo ou à cheval dans des décors qui allient terre et mer.

"Meurtre à Granville" à voir le vendredi 15 avril à 20h50 et le samedi 16 avril à 15h05 sur La Une.