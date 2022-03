Nouvel épisode de « Meurtre à… » avec Stéphane Plaza au casting

Son premier métier est agent immobilier. Dans une interview pour la DH, Stéphane Plaza, l’homme aux 5 émissions immobilières et qui possède des centaines d’agence un peu partout en France, explique qu’il souhaite implanter une nouvelle agence en Belgique. Mais ça n’est pas pour tout de suite… Les raisons de ce choix ? La loi et la maitrise du sujet. " Ce qui m’a retenu de le faire jusqu’ici ? C’est qu’il faut déjà bien maîtriser son sujet. Puis, même si la Belgique est proche de la France, on n’y trouve pas les mêmes lois. Il faut consolider sa place, se développer et avoir des bonnes fondations. " Mais ça n’est pas pour tout de suite que Stéphane Plaza laissera tomber son premier métier, son amour pour l’immobilier. D’ailleurs, l’acteur nous donne le top 4 de ses métiers favoris.

En première position arrive l’immobilier, sa passion, bien entendu. En deuxième, le théâtre en soirée : " Ça me permettrait de raconter une autre histoire en sortant du travail ". Pour la troisième place, il explique qu’il pourrait jouer de temps en temps dans un film ou dans une série. En effet, le temps de tournage n’est pas très long. Et enfin, en quatrième et dernière position, Stéphane place la TV.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit Stéphane Plaza sur nos écrans. Après avoir joué au cinéma dans le film " J’ai perdu Albert " aux côtés de Julie Ferrier, on retrouve l’animateur TV aux multiples émissions immobilières dans " Meurtre à Figeac ". Découvrez quelques coulisses du film partagées sur les réseaux sociaux.