Nouvel épisode dans le long feuilleton : Bordeaux maintenu en Ligue 2 par la Fédération française

Les Girondins de Bordeaux ont été repêchés en Ligue 2 à trois jours du début de la saison, a décidé mercredi le conseil exécutif de la Fédération française de football (FFF), mettant un terme à un long feuilleton.

Le club doit également être convoqué par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) "pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre", et les Girondins seront sous "un contrôle financier renforcé et régulier durant la saison 2022-2023", précise le communiqué de la FFF.

Après plusieurs recours, Bordeaux, relégué sportivement en L2 puis rétrogradé administrativement en National (3e division) par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), est donc autorisé à disputer la Ligue 2.