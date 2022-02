Nouvel Ep pour Iliona : « Tête brûlée»

Lous and the Yakuza et Iliona reprennent "Les Bêtises" de Sabine Paturel en exclusivité pour la Belgian Music Night Belgian Music Week

Cette grande semaine noire jaune rouge musicale se clôturera en apothéose ce dimanche dès 20h avec la Belgian Music Night en télévision sur Tipik. On vous dévoile un extrait inédit…