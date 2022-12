Nouvel EP et nouveau clip pour les bruxellois de van den Bear

Troisième titre de l'EP voyant le jour, Colour Me accompagné d'un clip splendide, tout en couleurs et jeux de lumières.

La chanson parle d'essayer de se voir à travers les yeux de quelqu'un qui t'aime et te trouve intéressant, beau, drôle, etc. et d'essayer ensuite d'être à la hauteur de cette personne imaginaire. Il y a un sentiment de tristesse du fait que vous ne réussirez probablement jamais à vous voir de cette façon, mais aussi de beauté et d'espoir dans le fait que quelqu'un d'autre vous voit ainsi.

Le nouvel EP de van den Bear No Plan Survives First Contact a été enregistré, mixé et produit par Reinhard Vanbergen (Girls in Hawaii, dEUS, High Hi, School Is Cool,...).



Le thème principal de l'EP est comment "communiquer avec la personne que vous aimez dans diverses situations?" Que ce soit lorsqu'elle est loin (A Conversation with a Twist, Rabbit in the Paint) ou lorsque vous essayez d'être la personne qu'elle vous perçoit être (Colour Me).

Une dimension cinématographique continue à animer cet EP, et l'amour et l'inspiration apportés par la solitude heureuse et les grands espaces continuent à alimenter l'atmosphère de ces nouvelles chansons.



Hannah De Corte et Tatiana Vanhelmont élèvent et allègent l'atmosphère de l'EP en apportant une nouvelle texture, un contraste et un dialogue à la part sombre de van den Bear.