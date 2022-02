Nouvel EP de Dre : l’histoire d’amour entre GTA et la musique

Un EP six titres du rappeur et producteur Dr Dre est désormais disponible sur les plateformes d'écoutes. Les six morceaux sont issus de la bande-son de la toute dernière mise à jour de GTA Online : The Contract. Un cadeau plutôt sympa pour les fans du jeu qui a toujours mis la musique au premier plan dans son univers.

GTA est un jeu vidéo culte pour plusieurs générations, en témoigne sa longévité. Sortie en 1997, sa première édition n’était jouable que sur ordinateur, avant d’être disponible sur Playstation. Entre deux courses-poursuites avec la police, tu jouais au gangster se baladant dans la ville en voiture pour commettre des vols à main armée.

Et dès cette première version du jeu développé par Rockstar, la bande-son a eu une place hyper importante. Dans les voitures, tu pouvais écouter plusieurs chaînes radio qui proposaient différents styles, du hip-hop au reggae en passant par la pop et le bon vieux hard rock. Ça renforce le côté immersif du jeu, et ça permet de découvrir ou de redécouvrir du bon son.

Des grosses pointures

Comme Dr Dre, d’autres artistes de premier plan ont squatté les playlists des différentes versions du jeu : " Billie Jean " de Michaël Jackson dans GTA Vice City, " Flashing lights " de Kanye West dans GTA IV ou encore " I don’t give a fuck " de 2Pac et " Somebody up there likes me " de David Bowie dans GTA San Andreas,… On a vu pire en matière de playlist. Rockstar négocie aussi des morceaux exclusifs des artistes pour figurer dans GTA comme cela a déjà été le cas avec Tyler the Creator ou encore A$AP Rocky.

Mais cette fois-ci, en plus d’assurer la bande-son, Dr Dre est carrément un personnage à part entière dans la dernière mise à jour du mode en ligne sortie en décembre dernier. Le joueur doit aider Dr Dra à retrouver son téléphone volé dans lequel se trouvent ses nouveaux sons qui ne doivent absolument pas leaker. Au fil du jeu, on découvre donc ces morceaux exclusifs qui sont désormais disponibles sur les plateformes. Et la liste des featurings à comme souvent de quoi faire trembler bien des projets dans le monde du hip-hop : Eminem, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Rick Ross, Anderson Paak…

Les morceaux sont efficaces, sans être transcendants, mais ils donnent tout de même envie de bouger la tête au volant d’une belle voiture en mode GTA. Avec les excès de vitesse et les infractions en moins bien sûr.