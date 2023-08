Complexe en apparence, ce type d’échangeur a fait ses preuves en France et aux Etats-Unis notamment.

"Du retour d’expérience, on voit que c’est assez instinctif, explique David Ksenicz, chef de projet à la direction des routes du Brabant wallon. Quand on veut aller à droite, on serre à droite. Quand on veut aller à gauche, on serre à gauche. Et si on veut aller tout droit, on se laisse guider. Donc je ne pense pas que cela posera de problème particulier. Il y aura bien sûr une petite phase d’adaptation où on devra communiquer correctement au moment où on bascule les flux dans le nouveau système."

Des travaux seront aussi réalisés aux entrées et sorties d’autoroute à Corroy-le-Grand. Par exemple, en venant de Bruxelles, la sortie 8a sera dédoublée : une bande permettra de rejoindre directement la N25 sans interruption, une autre bande amènera les automobilistes jusqu’à l’échangeur en diamant ou jusqu’au parc d’activité économique.