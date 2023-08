Nouvel appel à projets du WWF : 200.000 euros pour donner un coup de pouce à la nature

Le fonds a été créé en 2021 par le WWF Belgique et Be Planet !, une fondation d'intérêt public ayant pour mission de stimuler la transition écologique. Sous le slogan "Ensemble, tout est possible", les initiateurs espèrent provoquer un changement de culture en encourageant les initiatives citoyennes durables.

"Les projets ont plus de chances d'aboutir s'ils sont portés par la population locale", fait valoir Céline De Caluwé, chef de projet au WWF Belgique. Les citoyens et associations qui contribuent à la protection de l'environnement en Belgique ont jusqu'au 22 septembre pour soumettre leur candidature.

Le soutien financier peut aller jusqu'à 5000 euros par projet.

Lors de la première édition, le fonds a reçu 115 candidatures. Parmi elles, 47 lauréats ont pu bénéficier d'une bourse pour développer leurs initiatives sur les thèmes du climat, de la biodiversité, de l'agriculture, de la pollution ou encore de la sécheresse. Ainsi, le fonds a notamment permis à l'asbl bruxelloise Canal It Up (qui nettoie le canal en kayak) de se développer. Le fonds a également soutenu une réserve naturelle pour les castors dans les vallées ardennaises et une micro-forêt à Gembloux.