Nouvel appel à projets du Fund Belgian Music pour soutenir les enregistrements musicaux

Les musiciens, quel que soit leur âge ou genre musical, peuvent déposer une demande de soutien à condition de pouvoir démontrer qu’un ou plusieurs morceaux sont déjà composés et prêts à l’enregistrement et que la sortie de ces titres est prévue entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022. Les projets sélectionnés seront annoncés en mai. Les demandes peuvent être introduites jusqu’au 28 février sur le site de la Fondation Roi Baudouin où se trouvent également les critères de sélections complets.

"Les rémunérations des concerts étant la principale source de revenus de nombreux musiciens, et au vu de la diminution d’autres droits tels que les droits d’auteur, les droits voisins et les ventes physiques en raison de la crise du coronavirus, l’investissement dans la création et la production de nouvelle musique est en danger pour de nombreux artistes", déplore le Fund Belgian Music

Créé a l’initiative de l’association d’artistes Facir ainsi que par Galm, Sabam for Culture et Playright +, le Fund Belgian Music a été lancé en 2020 afin de soutenir les artistes belges dans l’enregistrement de nouveaux morceaux musicaux. Le Fonds a aidé plus de 100 artistes depuis sa création, pour un montant estimé à 250.000 euros. Au total, plus de 700 demandes ont été déposées lors des deux premiers appels à projets.