Nouvel appel à projets de podcast pour TIPIK : philosophie et pop culture

Tu es un∙e jeune auteur∙e, réalisateur∙rice motivé∙e et inspiré∙e ? La RTBF lance un nouvel appel à projets de podcast natif pour son média TIPIK, qui vise à explorer la philosophie à travers la pop culture. TIPIK recherche un projet original, rythmé, et immersif. Objectif ? Offrir des leçons de philosophie qui accompagnent le quotidien, et des axes de réflexion pour le développement de soi.

Le podcast s’intéressera à la philosophie présente dans la pop culture, et la manière dont les deux s’inscrivent concrètement dans nos vies. Les épisodes présentent ainsi des petites leçons de philo à partir de phénomènes pop connus du public. Elles permettront au auditeur·ices, en filigrane, de mieux se connaître, et donc de vivre mieux.

Exemples des axes abordés (non-exhaustives) :