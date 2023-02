Nouvel appel à projets de podcast natif pour les ados

La RTBF lance un nouvel appel à projets de podcasts natifs d'histoires d'adolescent·es pour des adolescent·es (11-15 ans, coeur de cible 13 ans).

Dès les premières secondes, un·e ado se met à raconter un épisode de sa vie, avec ses propres mots et ses tripes, sur un ton de confiance et de confidence. On entend bien qu’il ou elle se confie à ses pair·es, sans intermédiaires. Mais pas seulement : en restituant son vécu, il ou elle a déjà un certain recul sur les choses et les événements. Du haut de ses 13 ans (ou de ses 20 ans, tel·le un·e aîné·e, du moment qu’aucun gap générationnel ne sépare pas les auditeur·ices cibles et les protagonistes), il ou elle relate une expérience de vie à laquelle toute sa génération pourra s’identifier.

Car, pour se construire, toute épreuve est bonne à écouter : les drames (la perte d’un parent, par exemple), les traumatismes, mais aussi, au contraire, les grandes joies, le dépassement de soi, l’empouvoirement… Sombres ou lumineux, les témoignages qui forment le podcast sont authentiques et intimes.