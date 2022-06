Nouvel appel à projets de podcast natif : éducation aux médias

Parmi les projets reçus, 1 seul dossier sera sélectionné, et recevra une enveloppe entre 15.000 et 25.000 euros pour le développement et la production complète du projet.

Avis aux créatif∙ve∙s !

* Producteur.e indépendant.e dont l’objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel, soit personnes physiques sous statut d’indépendant, soit constitué en société commerciale ou ASBL.