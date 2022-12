Nouvel An : les feux d’artifice silencieux, une option suffisante pour protéger les animaux ?

Le Nouvel An approche, et pour certains, ces festivités de fin d’année ne vont pas sans leur lot d’explosions colorées et très bruyantes.

C’est le cas d’une famille Néerlandaise pour qui les feux d’artifice sont devenus une tradition : "On achète ça pour les enfants. On le fait à minuit tous ensemble, et c’est très sympathique." Le budget pyrotechnique de cette famille dépasse les 300 euros pour une soirée, et ce ne sont pas les seuls, selon Alexandre Cuvelier, artificier qui fait la plus grande partie de son chiffre d’affaires à cette période de l’année.

Malheureusement, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. En effet, pour les chiens, chats, oiseaux, chevaux, vaches et autres animaux qui se trouveraient malencontreusement à proximité de ces festivités, les feux d’artifice sont loin d’être une partie de plaisir… Au-delà des dommages physiques et auditifs, du stress qui peut amener les animaux à s’enfuir, et du danger de l’inhalation de particules chimiques que ces explosions peuvent provoquer, certains animaux peuvent même mourir de peur.