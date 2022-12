Nouvel an, animaux et feux d'artifice : quelles précautions prendre ?

La plupart des feux d'artifice sont remplis de poudre noire, c'est-à-dire de poudre à canon, et y mettre le feu comporte toujours un certain danger. Les marchands doivent donc expliquer à leurs clients les précautions à prendre.

Il faut faire cela dans une prairie. C’est le plus sécurisant.

"La première précaution, rappelle Jean-Louis Joskin, artificier, c’est de ne pas boire avant. C’est souvent-là que les accidents interviennent. C’est chaque année la même chose. On allume cela n’importe comment, sans avoir fait évacuer les gens autour de soi ou bien, on trébuche dedans. Il faut prévoir deux briquets par précaution ou alors une baguette d’allumage spécifique qui est incandescente. C’est encore mieux, car elles vont brûler durant 1 à 2 minutes suivant les modèles. Pas besoin de jouer avec un briquet. C’est toujours dangereux s’il y a du vent car on chipote. Alors qu’avec une baguette, on est sûr que la mèche est directement allumée. S’il y a trop de vent, mieux vaut s’abstenir, plutôt que de s’obstiner à faire un feu d’artifice et d'avoir des fusées qui dévient chez les voisins ou dans le bois d’à côté. Prenez de la sécurité au niveau des distances : entre 15 et 20 mètres d’éloignement pour le public. Je déconseille les fusées dans une cité ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Le bois ainsi que les matières plastiques qui sont sur la fusée retombent et cela peut faire des dégâts. Il faut tirer cela dans un endroit sans arbres parce qu’il y a un risque de feu. Il faut donc faire cela, à la limite, dans une prairie. C’est le plus sécurisant".

Pour rappel, les apparences sont parfois trompeuses. Une mèche qui semble éteinte ne l'est peut-être pas. Elle peut repartir sans prévenir et vous brûler. Et, encore plus important : on ne joue jamais avec du feu quand on a bu.