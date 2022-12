Nouvel An : 15 degrés annoncés, un record de température inquiétant ?

La Saint-Sylvestre arrive et cette année, plutôt que d’ajouter des couches pour le réveillon, il sera possible d’en enlever. En effet, ce samedi 31 décembre, les températures atteindront au minimum les 15 degrés. C’est 10 degrés de plus que les moyennes de saison.

Pour certains secteurs, il s’agit d’une bonne nouvelle. Pour le directeur de Mini-Europe par exemple, c’est occasion d’augmenter le chiffre d’affaires du musée en plein air, dans une période où les visiteurs évitent normalement les activités en extérieur : "En journées froides, on ne dépasse pas les 600 personnes. Ces derniers jours, on n’a pas fait une journée en dessous de 2000 visiteurs."