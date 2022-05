Dupuis suspend la parution du nouvel album de Gaston Lagaffe

Mais cette démarche va à l'encontre du souhait du père spirituel de Gaston. La fille de l'auteur (et son ayant droit), Isabelle Franquin, a porté l'action en justice. Elle a saisi le juge des référés du tribunal de première instance francophone (TPIF) de Bruxelles.

Elle considère que cette renaissance est "illégale". Elle estime que "les droits moraux sont inaliénables" et que son père "a toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur", selon un communiqué transmis alors par son conseil, Me Katz.

La justice examinait cette affaire pour la première fois ce lundi.

Les Editions Dupuis ajoute encore que "les prochaines semaines permettront de démontrer leur bon droit, et de trouver une solution qui permette à l’oeuvre de Franquin de continuer à vivre pour pérenniser l'héritage de ce génie de la Bande Dessinée."