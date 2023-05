Nouvel abandon au Giro : Stefan Küng ne prendra pas le départ de la 10e étape

Quelques heures après le retrait, si douloureux pour le supporter belge, de Remco Evenepoel, le Giro perd un autre gros nom. Alors qu'il venait d'empocher la 4e place du chrono de la 9e étape, à quatre secondes du vainqueur, Stefan Küng a en effet annoncé qu'il ne prendrait pas le départ de la 10e étape, programmée mardi après le jour de repos.

Pas de Covid en cause ici mais la simple volonté de se reposer, après une première partie de saison éreintante, et de se focaliser à 100% sur ses prochains objectifs. Sébastien Joly, directeur sportif de la formation Groupama-FDJ, s'est exprimé en marge de l'abandon : "Stefan avait envie de revenir sur le Giro, de tester les opportunités qu’il pouvait y avoir sur les deux chronos. Maintenant, priorité est donnée à la suite de la saison et à une récupération bienvenue, après un très gros bloc et avant de belles échéances."