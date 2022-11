Nouveaux timbres de Bpost en 2023 : royauté, Sabena, fritkots et patrimoine à l’honneur

Bpost a présenté vendredi sa nouvelle collection de timbres pour 2023 et elle devrait ravir les philatélistes amateurs d’histoire, d’art et de royauté. Nouveaux portraits royaux à l’occasion du cinquantième anniversaire de la reine Mathilde et des dix ans de règne du roi Philippe, affiches de la Sabena, voitures belges et patrimoine architectural seront à l’honneur.

Les collectionneurs s’intéresseront aux timbres dédiés à la royauté et vendus en édition limitée. Le 20 janvier, jour du 50e anniversaire de la reine Mathilde, bpost dévoilera un nouveau feuillet rendant hommage à la souveraine.