Nouveaux tarifs fixes énergie depuis le 1er octobre : une différence de plus de 260 euros par rapport à juillet, qui est le moins cher désormais ?

Bon à savoir d'ailleurs : sur plusieurs comparateurs d’énergie, il est possible de cocher ou de décocher l’option "ne pas tenir compte" des promotions dans le comparateur. Certaines ne s’appliquent qu’à des conditions strictes. Souvent, une réduction unique vous est accordée après un an de contrat.

Mais cela veut dire que si le tarif de base était plus élevé, et que vous restez moins d’un an chez ce fournisseur, vous payez plus cher. Et après un an, vous paierez aussi chaque mois plus cher. Il est alors plutôt conseillé de comparer les tarifs de base, ou de faire la comparaison "hors promotions", car les "redevances uniques" varient aussi d’un fournisseur à l’autre et peuvent fausser la comparaison.

Fixe ou variable ?

Quant à savoir s’il vaut mieux prendre un contrat fixe ou un variable, c’est impossible à dire : il faut comprendre que quand on compare un tarif fixe à un tarif variable, on compare quelque chose qui est sûr, et qui ne dépend que de votre consommation, à une prévision. Mais c’est un peu comme pour la météo, la prévision ne correspond presque jamais entièrement à la réalité.

Et donc, si tout correspond aux prévisions, vous paierez clairement moins cher avec un variable, puisque quand on prend un fixe, on paie une sorte de prime de risque. Par contre, si le prix explose, pour des raisons géopolitiques par exemple, comme ça a été le cas en 2022, le contrat fixe vous protège de ces hausses démesurées, et s’avérera alors financièrement beaucoup plus intéressant.

On se rend par exemple compte que selon les estimations actuelles, ceux qui ont pris un contrat fixe chez Engie en juillet paieront selon les types de contrats peut-être moins cher qu'en étant resté avec certains contrats variables.

Il y a des cas où le fixe est clairement recommandé : si on a besoin de maîtriser ses coûts, parce qu’on consomme beaucoup ou qu’on a un petit budget, ou si on est indépendant par exemple, prendre un contrat fixe, ça vous permet d’être sûr de ce que vous allez payer. Et si on veut limiter sa facture dans ces cas-là, il suffit de diminuer sa consommation.

Par contre, si on peut se permettre de prendre un risque, on paiera probablement moins en gardant un contrat variable. Jusqu’à la prochaine crise géopolitique en tout cas.