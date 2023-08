Nouveaux tarifs énergie : est-ce le bon moment pour souscrire un contrat fixe ? 13 éléments à prendre en compte

La question à se poser est dès lors, non pas "est-ce que les prix de gros de l’énergie risquent de monter ?", mais bien "risquent-ils d’augmenter AU-DELA des prévisions".

S’ils n’augmentent pas plus qu’e ces prévisions, vous paierez moins avec un contrat varaiable.

4. Les tarifs et conditions peuvent changer tous les mois

Chaque mois, les fournisseurs d’énergie adaptent, ou pas, leurs grilles tarifaires pour les nouveaux contrats : si vous ne changez pas de contrat, votre tarif dépendra des prix de gros en cas de contrat variable ou du prix au kWh/h fixé à la signature en cas de contrat fixe.

Par contre, les conditions des nouveaux contrats PEUVENT être adaptés :

La formule qui permet de calculer le tarif dans les contrats variables peut être modifiée

qui permet de calculer le tarif dans les contrats variables peut être modifiée Le tarif des contrats fixes peut être adapté, en fonction des prévisions du marché de gros, mais pas seulement (voir ci-dessous).

5. Les fournisseurs fixent librement chaque mois les tarifs des contrats fixes, indépendamment de l’évolution du marché de gros

Les tarifs de contrats fixes ne sont en effet pas entièrement déterminés par une formule et les prix des marchés, ils dépendent avant tout d’une stratégie commerciale.

Et cette stratégie s’appuie évidemment sur les prix du marché, mais plutôt sur les PREVISIONS que sur les prix actuels : le but du fournisseur est en effet d’anticiper une éventuelle hausse des prix de gros de façon qu’il ne perde pas d’argent en vous livrant plus tard l’énergie au tarif fixé aujourd’hui.

Mais d’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte comme l’aspect concurrentiel. Avec toute la publicité qui est faite autour des comparateurs, celui qui proposerait des tarifs trop élevés aurait en effet peu de chances d’obtenir de nouveaux contrats.

C’est sans doute ce qui a poussé Engie à baisser son tarif fixe en juillet, alors que tous les autres fournisseurs suivaient l’évolution du marché, et l’augmentaient légèrement. Le tarif au Kwh est ainsi passé d’un peu moins avantageux au tarif le moins cher… si l’on ne prend en compte que le prix au Kilowattheure, et pas les promotions.

Et puis, il y a l’équilibre "coûts-risques": en Belgique, les fournisseurs sont des revendeurs, ils doivent d’abord acheter l’énergie auprès des producteurs. Et donc, si un fournisseur achète un gros paquet d’énergie pour fourniture l’année prochaine à un très bon prix, il va pouvoir proposer des tarifs fixes intéressants, parce qu’il sait qu’il va y gagner.

Mais s’il accepte trop de contrats fixes par exemple, il va devoir racheter de l’énergie au prix du jour pour assurer sa mission, et là il prend un risque de la payer plus cher que ce qu’il réclame à son client, et donc de perdre de l’argent. Dans ces cas-là, il va avoir tendance à remonter un peu ses tarifs, pour diminuer son risque, peu importe la tendance du marché.

6. Le tarif le plus bas proposé jusqu’ici était en juillet, chez Engie

Le meilleur tarif qu’on a pu obtenir en 2023, c’était en juillet, chez Engie.

En fait, chaque mois, les fournisseurs peuvent adapter ce qu’on appelle leur carte tarifaire, c’est-à-dire la fiche qui reprend tous les montants que vous payez pour le transport, la distribution, et donc pour l’énergie elle-même. Et quand on compare celle d’août à celle de juillet, les prix ont légèrement monté chez Engie, et aussi chez Luminus pour le gaz.

Le tarif "Drive" d’Engie était même encore un peu plus avantageux, en tout cas en heures creuses, mais il est réservé aux possesseurs d’un véhicule électrique.

7. La différence entre les prix estimés avec un contrat fixe et un variable n’a jamais été si basse

On l’a dit ci-dessus, les prix estimés pour un variable sont toujours moins chers que pour un fixe. Chez certains fournisseurs, la différence estimée n’a cependant jamais été si basse depuis le retour des contrats fixes : pour un ménage avec une consommation importante, 5000 kWh d’électricité et 20.000 kWh de gaz, la différence estimée est de l’ordre d’une centaine d’euros annuels par type d’énergie, soit un acompte aux alentours de 350 euros par mois en fixe, plutôt que 330 euros en variable.

Si votre consommation est plus basse, la différence estimée sera bien sûr plus basse également.

8. Les promotions faussent parfois les comparaisons

Pour apparaître en meilleure place sur les sites de comparaison, certains fournisseurs proposent des promotions, mais qui ne s’appliqueront qu’à des conditions strictes. Souvent, une réduction unique vous est accordée après un an de contrat. Mais cela veut dire que si le tarif de base était plus élevé, et que vous restez moins d’un an chez ce fournisseur, vous payez plus cher. Et après un an, vous paierez aussi chaque mois plus cher.

Il est donc conseillé de comparer le tarif au KWH proposé par chaque contrat, plutôt que l’estimation, ou de cocher l’option "ne pas tenir compte" des promotions dans le comparateur.

9. Il est possible de consulter le prix au KWh pour chacun des contrats chez tous les opérateurs

Certains sites de comparaison vous donnent accès à l’ensemble des "cartes tarifaires" des opérateurs. Depuis cette section du site "monenergie.be", on peut consulter l’ensemble des cartes tarifaires des opérateurs (et même leur historique). Sur chaque carte tarifaire, on peut trouver le tarif appliqué au kWh, en compteur normal ou bi horaire. C’est ce chiffre qu’il est conseillé de comparer.

10. Il est toujours possible de changer de contrat moyennant un préavis d’un mois, voire moins si on reste chez le même opérateur

Admettons que vous preniez un fixe, et que suite à divers éléments, les prix de l’énergie continuent à s’écrouler. Si l’écart devient trop grand entre votre tarif fixe et celui appliqué via la formule d’un contrat variable, vous pouvez changer de formule et opter pour ce contrat. En général de façon immédiate si vous restez chez le même opérateur, ou moyennant un préavis d’un mois si vous changez. Comme la consommation d’été est moins importante, vous n’aurez pas perdu beaucoup les premiers mois.

La "redevance fixe" peut paraître un frein ; elle ne sera toutefois due qu’une seule fois si vous restez chez le même opérateur. Chez d’autres elle sera calculée au prorata de la durée du contrat effectif si vous êtes resté au moins 6 moins avec ces conditions.

A l’inverse, si vous voyez que les prix augmentent dangereusement alors que vous êtes resté avec un contrat variable, et que vous décidez d’opter pour un fixe pour "limiter les dégâts", il sera en quelque sorte trop tard : le tarif pour ces contrats fixes aura sans doute lui aussi beaucoup augmenté par rapport à aujourd’hui, et vous allez "fixer" un prix élevé. Si l’augmentation est vraiment trop importante, le risque est même que les fournisseurs cessent de proposer ces contrats, comme c’est arrivé en 2022.

11. Il est parfois possible de faire démarrer son contrat plus tard (à un moment où on se doute que les prix auront monté), mais aux conditions actuelles

Certains fournisseurs permettent de souscrire un contrat aux conditions du mois en cours, mais de le faire démarrer plus tard, jusqu’à 4 mois chez Luminus, 6 mois chez Engie. C’est généralement le cas si vous êtes un nouveau client, ou que vous changez de fournisseur.

Cette option peut paraître particulièrement intéressante, puisqu’il est peu probable que les tarifs des contrats fixes baissent encore beaucoup, tandis qu’il semble assez probable que les prix de gros, et donc les tarifs appliqués dans le cadre des contrats variables, vont progressivement augmenter. Cela permettrait alors de garder encore quelques mois les tarifs du variable, forcément moins chers au début, et de basculer vers un fixe, à un moment où les prix risquent de s’envoler, vers la fin de l’année.

De plus, en l’absence d’un compteur communicant, la ventilation de la consommation se fait sur base de "profils", ce qui fait que même si l’on est économe, le volume d’énergie tarifée sera le plus important en décembre et janvier : il peut donc paraître tentant de "fixer" le prix payés pour ces mois-là afin d’éviter les mauvaises surprises…

12. A Bruxelles, il existe des contrats fixes de 3 ans

Ils ne semblent pas disponibles en Wallonie, mais à Bruxelles, la durée la plus longue qu’on ait trouvée pour un contrat fixe est de 3 ans chez Engie. Vu les conditions actuelles, et l’incertitude planant sur l’avenir de l’énergie, fixer un prix correct pendant 3 ans permet de voir venir…

13. Les contrats fixes devraient rester disponibles, mais leur prix pourrait augmenter

Même chez Engie, qui avait pourtant annoncé un nombre limité de contrats fixes lors de leur réintroduction en avril, on n’envisage pas de cesser de proposer ces contrats. "La volatilité du marché semble moindre aujourd’hui" nous confiait Olivier Desclée, le porte-parole.

Ce qui risque plutôt d’arriver, c’est que si les circonstances sont moins favorables, les fournisseurs continueront à proposer ces contrats fixes, mais que si le risque augmente, ils vont augmenter leurs tarifs aussi.