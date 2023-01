Nouveaux tarifs dans les crèches subventionnées : voici le prix en fonction de vos revenus

En moyenne, une famille paye 463 euros par mois pour mettre son enfant à la crèche. Un prix qui varie fortement s’il fréquente une crèche privée ou une crèche subventionnée. Dans le second cas, le prix des crèches est adapté, comme chaque année, le 1er janvier. Mais avec deux particularités pour 2023 dans les crèches subventionnées en Wallonie et pour les francophones de Bruxelles. Les parents solos payent 30% moins cher. Et pour les parents bénéficiaires du statut de l’intervention majorée (BIM), la crèche est gratuite.

Ce prix, c’est ce qu’on appelle la participation financière des parents (pfp). Elle est calculée sur base des revenus mensuels nets du ménage. S’il y a plusieurs revenus, ils sont donc additionnés. Vous pouvez tester par vous-même à combien la crèche subventionnée vous reviendrait, un chiffre qui peut varier selon d’autres critères (voir ci-dessous).