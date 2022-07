Nouveaux rythmes scolaires et mouvements de jeunesse : près de 600 endroits de camps devront être recherchés pour 2023

Parmi les mesures adoptées, la ministre Valérie Glatigny a dégagé une enveloppe de 1,25 million d’euros sous forme d’appel à projet destiné aux groupes locaux de mouvements de jeunesse. Ces subventions visent à soutenir les travaux de rénovation et de mise en conformité des infrastructures susceptibles d’accueillir des camps l’été. Il est également prévu de renforcer les démarches de sensibilisation et de prospection envers les propriétaires de terrains agricoles via une convention avec l’ASBL "Atouts camps".

Pas seulement en province du Luxembourg, mais aussi en Brabant wallon, dans le Hainaut et en province de Namur

"L’idée est d’aller chercher des endroits de camps supplémentaires pour soulager la pression sur les endroits disponibles. Pas seulement en province du Luxembourg, mais aussi en Brabant wallon, dans le Hainaut et en province de Namur", souligne Valérie Glatigny. La Wallonie compte actuellement 588 endroits de camps reconnus (prairies et bâtiments). D’après les fédérations des mouvements de jeunesse, il en faudrait entre 400 et 600 supplémentaires pour répondre à la demande d’ici l’été prochain.