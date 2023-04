Nouveaux rythmes scolaires : davantage de semaines de congés communes avec la Flandre et la Communauté germanophone

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a suscité des difficultés dues à l’absence de synchronisation des dates des congés entre l’enseignement francophone et ceux en Flandre et en Communauté germanophone, certaines familles ayant des enfants de chaque côté de la frontière linguistique. Un mécanisme d’ajustement avait été prévu afin de rendre possible un alignement vers le rythme des alternances entre périodes de travail et périodes de congé adopté en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l’année académique 2023-2024, rien ne change. Mais, interrogée par la RTBF, la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) annonce que, dès l'année scolaire 2024-2025, il y aura "au moins une semaine de congé commune à la Toussaint (vacances d’automne) et au Carnaval (vacances de printemps) avec les autres Communautés". "En 2025-2026, on va faire jouer ce mécanisme d'ajustement pour aller rechercher cette semaine également pour ces deux congés scolaires", poursuit la ministre.