Nouveaux référentiels de la rentrée scolaire : que va étudier votre enfant et dans quel domaine ?

C’est aussi dans cette introduction, toujours pour la partie consacrée au français, que l’on précise la progression des apprentissages de lecture et ce que l’école attend des élèves dans chaque année. Ainsi, on parlera de "lecteur émergent" en 3e maternelle et de "lecteur débutant" en 1e et 2e primaires et ainsi de suite, avec un cheminement vers le "lecteur confirmé". La progression des apprentissages est spécifiée pour la lecture mais aussi pour l’écriture, etc.

La même logique prévaut dans les autres référentiels, articulée autour des savoirs ("fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique"), des savoir-faire ("procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l’apprentissage et l’entraînement") et des compétences ("aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d’accomplir un certain nombre de tâches"), tels que précisés dans ces référentiels, dans ces nouveaux guides pour les écoles et leurs enseignants.