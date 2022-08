Nouveaux programmes en début de primaire : pour les instits, de la débrouille, du découragement, et un peu d’enthousiasme

Catherine Nachtergaele n’a pas encore eu les nerfs d’attaquer cette montagne. A 50 ans, elle est institutrice à l’Institut Saint-Boniface Parnasse à Bruxelles, et travaille dans l’enseignement depuis 1995. "Il y a un nombre de pages assez costaud. Je me demande comment faire dans ce fouillis. C’est tellement indigeste qu’on va devoir tenter de se dépatouiller comme on peut."

Anne Mattelaer (42 ans) et Françoise Van Bever (62 ans), toutes deux institutrices dans une école bruxelloise du réseau libre, sont plus philosophes : "On travaille ensemble, on a décidé de lister les essentiels et on va se baser là-dessus pour construire nos cours. Si on a le temps on fera plus, mais c’est tellement énorme qu’il n’y a pas moyen de tout voir."