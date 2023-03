"Nouveaux Meurtres à Saint-Malo" : les retrouvailles de Bruno Solo et Louise Monot après 10 ans

Amoureux de Saint-Malo, une ville dans laquelle il tourne d'ailleurs beaucoup, Bruno Solo était ravi d'y retourner une fois de plus. "C'est une ville forteresse, dans laquelle on se sent à la fois protégé, mais aussi oppressé… ce qui correspond assez bien à l'idée du scénario de ce nouvel épisode, puisqu'on est dans une ambiance un peu à la Conan Doyle avec "Le Chien des Baskerville". Il y a quelque chose d'un peu dangereux dans Saint-Malo, on sent que c'est une ville d'aventure et de pirate à la fois. C'est pour ça qu'elle est fascinante".

Des retrouvailles et des nouveaux venus

Du casting originel, seuls Bruno Solo, Louise Monot et Lety Pardalis (qui incarne la femme de Bruno Solo) sont revenus pour cet épisode anniversaire. Swann Arlaud et Aurélien Wiik qui jouaient respectivement Loïc et Ronan n'ont pas pu se joindre au casting de ce nouvel épisode. Arlaud pour des raisons d'agenda (depuis 2022, le comédien a tourné dans cinq longs-métrages), tandis que Wiik s'est malheureusement blessé juste avant le tournage.

"Avec Louise, c'était de vraies retrouvailles, même si on ne s'était pas totalement perdus de vue. Elle était venue manger à la maison et on était devenus très copain avec ma femme, son compagnon et elle. C'est une actrice formidable, très intense". Ils sont rejoints par Marwan Berreni (Plus Belle La Vie) et Chloé Stéfani (L'Affaire SK1) dans cette nouvelle enquête palpitante qui rend un bel hommage au concept des Meurtres à, et offre une conclusion satisfaisante à ses personnages principaux.

Nouveaux Meurtres à Saint-Malo, vendredi 31 mars à 20h50 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Meurtres à Saint-Malo, vendredi 31 mars à 22h40 sur La Une et en replay pendant 7 jours sur Auvio.