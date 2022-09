Nouveaux espaces de convivialité à Waremme: les citoyens ont choisi

La ville de Waremme a organisé une consultation citoyenne pour le réaménagement du site entre l'étang et le hall sportif communal. Trois projets étaient soumis au vote. La population s'est exprimée: et c'est le projet numéro 3 qui a été choisi.

"Au total, 341 Waremmiens ont répondu présent et ont exprimé un choix et, comme nous l'avions évoqué, ce sera le choix que l'on mettra en œuvre" explique Hervé Rigot, échevin de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme. "D'autres projets vont suivre la même voie, notamment un projet dans quelques jours à peine, à Bleret, où l'on va suivre le même processus."

Un projet intergénérationnel

C'est donc le troisième projet qui a été choisi. Un projet intergénérationnel, comme le précise l'échevin: "C'est un site qui va être repensé pour permettre à chacune et chacun d'y trouver du plaisir. C'est intergénérationnel: il y aura des espaces plaines de jeux pour les petits, les moyens et les grands, il y aura des zones de détente pour nos seniors, il y aura des zones de sport pour les adeptes du sport à l'extérieur, il y aura un Skatepark aussi qui était très demandé par les jeunes waremmiens depuis plusieurs mois déjà. Et tout ça est agencé de façon à ce qu'il y ait vraiment une interaction entre chacune et chacun et donne une dynamique à notre complexe sportif et aussi à un lieu qui est vraiment magnifique à Waremme, le site de l'étang."

Le projet, dont le coût devrait avoisiner les 500.000 euros, va maintenant poursuivre son cheminement administratif.

Les Waremmiens devraient pouvoir profiter de ce site réaménagé courant 2024.