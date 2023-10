Nouveaux distributeurs de billets : le gouvernement fédéral est contraint de dévoiler son accord avec Batopin

La Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) a donné raison, le 4 octobre dernier, à Financité, Testachats et Okra dans leur requête destinée à obtenir les détails de l'accord signé entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire autour de l'installation de distributeurs de billets dans le cadre du projet Batopin. Les associations s'en félicitent mardi par communiqué et attendent désormais les documents demandés.

Le projet Batopin est un accord entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire destiné à garantir l'accès à des distributeurs de billets dans des lieux jusqu'ici désertés. Un nouvel accord signé le 31 mars dernier promet la création de 207 sites supplémentaires pour installer ces appareils.

Les associations Financité, Testachats et Okra se sont toutefois interrogées sur la méthodologie utilisée pour déterminer la répartition des distributeurs. Elles ont notamment questionné l'absence de données sur la distance maximale à parcourir pour avoir accès à un appareil. Les associations ont adressé dès le mois de juin plusieurs demandes au gouvernement fédéral afin d'avoir accès aux documents sur la méthodologie utilisée par la Banque nationale de Belgique (BNB) pour déterminer la répartition des distributeurs, sur le taux de couverture prévu en 2025 et sur le nombre de distributeurs par commune.

Le fédéral a toutefois refusé en raison d'informations potentiellement sensibles. Face à ce refus, les associations ont saisi la Cada en septembre, qui a accepté leur requête. "Nous attendons dorénavant les documents détaillés de l'accord Batopin pour pouvoir vérifier précisément si le projet répond aux besoins et préoccupations concrètes des citoyens", déclare la porte-parole de Testachats, Julie Frère.